Генпрокуратура нашла почти 400 счетов в банках у бывшего сотрудника ФСБ и его жены

Генпрокуратура во время проверки обнаружила 385 счетов в российских и иностранных банках на имя экс-сотрудника Федеральной службы безопасности Михаила Кулюкина и его жены. Суд арестовал часть имущества супругов, передает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Кулюкина заподозрили в причастности к хищениям и коррупции в связи с закупками индивидуальных рационов питания (ИРП) для ФСБ, Минобороны, Росгвардии. Во время обыска и проверки у супругов нашли множество драгоценностей, несколько объектов недвижимости и открытые во время службы и после выхода на пенсию банковские счета.

Генпрокуратура потребовала обратить в собственность государства часть имущества. Потому что супруги явно жили не только на зарплату, а доходы не декларировали. По данным ведомства, за один год Кулюкин купил недвижимость, стоимость которой вдвое больше общего дохода супругов за восемь лет.

Щербинский суд Москвы встал на сторону истца, но требования удовлетворил частично. Казне отошли две квартиры площадью 103,8 и 104,4 кв. м, гараж в 20,5 кв. м и 43 тыс. долларов на счетах в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Золотые украшения остались в семье.

Москва, Наталья Рязанова

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