Новосибирский замминистра ЖКХ арестован за взятку в 2 млн рублей

Суд арестовал на два месяца замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина по делу о взятке в особо крупном размере. Следственный комитет обвинил чиновника в получении более двух миллионов рублей за покровительство, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2020 года чиновник договорился с учредителем юрлица, чтобы фирма соответствовала условиям конкурса на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки. И в январе 2021 года с этой фирмой успешно подписали договор.

За это и общее покровительство замминистра 18 октября получил 2 млн. 5 тыс. рублей. СКР возбудил два уголовных дела: в отношении 55-летнего чиновника и 62-летнего учредителя фирмы.

На время расследования замминистра отправили в СИЗО, а бизнесмена оставили на свободе, запретив совершать определенные действия.

Напомним, в городе Оби Новосибирской области бизнесмен пришел к полицейскому просить о покровительстве. Сотрудник МВД согласился помогать ему за 33 тыс. рублей и новогоднюю елку. Во время передачи взятки полицейского задержали коллеги из отдела собственной безопасности.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 19.10.21

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