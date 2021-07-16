В Сибири полицейского будут судить за взятку новогодней елкой

В городе Оби Новосибирской области бывшего полицейского обвиняют в получении новогодней елки в качестве взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, к замначальнику территориального отдела полиции в декабре 2020 года обратился предприниматель. Он хотел получить покровительство, чтобы заниматься незаконной деятельностью.

Во время получения взятки полицейского задержали сотрудники отдела управления собственной безопасности ГУМВД России. Он пытался получить от бизнесмена 33 тысячи рублей и новогоднюю елку. Вину в совершенном преступлении подозреваемый признал частично.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором Новосибирского района Новосибирской области обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения», – сообщили в СУСК.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 16.07.21

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