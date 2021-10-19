Эвакуирована одна из башен «Москва-Сити»

В комплексе «Москва-Сити» из-за сообщений о пожаре эвакуировали башню «Меркурий», – сообщают столичные СМИ.

По предварительным данным, на 23-м этаже 70-этажного небоскреба произошло задымление. Предположительно, загорелся удлинитель.

В результате объявленной тревоги из башни «Меркурий» было эвакуировано около 500 человек, сообщает телеканал «360». По сведениеям «Федерального агентства новостей» информации о пострадавших не поступало. Об ущербе также не сообщается.

Агентству городских новостей «Москва» в столичном главке МЧС рассказали, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Площадь пожара составила 1 погонный метр. Его ликвидировали до приезда сотрудников МЧС.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 19.10.21

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