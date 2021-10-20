Приморец не смог попасть в клуб и поджег здание

Прокуратура Приморского края отправила в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина поджег популярный ночной клуб в отместку, что его не пропустили внутрь.

Инцидент случился в июне. Охрана клуба «Маяк» в городе Артем остановила местного жителя на входе и сказала, что он не прошел фейсконтроль. Мужчина решил отомстить и поджог автомобильную шину, используя зажигательную смесь.

«В результате пожара собственнику здания причинен значительный материальный ущерб на сумму более 4 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога)», – пояснили в прокуратуре Приморского края.

Напомним, житель Якутии облил гостью бензином и поджег. Женщину госпитализировали с ожогами 40% тела, а якута обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью общеопасным способом.

Артем, Наталья Рязанова

Артем. Другие новости 20.10.21

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