В Приморье рухнувший козырек подъезда насмерть задавил мужчину

Житель Приморского края погиб у подъезда многоэтажного дома – на него рухнул бетонный козырек. Прокуратура проверит, как содержалось общедомовое имущество.

Днем 21 октября обрушился бетонный козырек над входом в подъезд одного из домов по улице Первомайской в поселке Новом. В этот момент на площадке у подъезда находился 55-летний мужчина, он получил серьезные травмы. Его доставили в больницу, но приморец умер от полученных травм.

«Прокуратура проводит проверку по факту обрушения частей фасада многоквартирного дома. По результатам даст оценку полноте принимаемых уполномоченными органами и организациями мер к надлежащему содержанию общедомового имущества», – пояснили в ведомстве.

Напомним, в Сызрани обрушился балкон вместе со стоявшей на нем пенсионеркой. Женщину с травмами доставили в больницу, а проверкой инцидента занялся Следственный комитет.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 21.10.21

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