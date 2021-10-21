Полиция эвакуировала школу в Башкирии из-за угрозы нападения

Полиция эвакуировала учеников и работников школы в Кугарчинском районе Башкирии. Поводом стала угроза нападения, написанная в школьном чате.

Неизвестный угрожал устроить стрельбу в школе. Учителя в ответ на сообщения в чате вызвали полицию и начали выводить учеников на улицу. Правоохранители экстренно прибыли на место и задержали одного из учеников девятого класса, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента.

Напомним, житель Башкирии объявил о намерении проверить безопасность в школах, пройдя по ним с муляжом автомата Калашникова. Он рассказала о планах в соцсетях, и теперь его ищет полиция.

Уфа, Наталья Рязанова

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