Актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках оператора и ранил режиссера (ФОТО)

Голливудский актер Алек Болдуин случайно ранил двух человек на съемках своего фильма в США. В результате трагического инцидента женщина-оператор скончалась, за жизнь режиссера борются врачи. Об этом сообщает издание TMZ, ссылаясь на правоохранителей.

Съемки вестерна Rust («Ржавчина»), которые продюссирует Болдуин и играет в нем главную роль, проходили на ранчо Bonanza Creek Ranch в округе Санта-Фе штата Нью-Мексико.

Алек Болдуин снимал сцену для фильма, в которой требовалось, чтобы кто-то выстрелил из пистолета, заряженного холостыми патронами. Оружие находилось в руках самого актера. Болдуин произвел выстрел, однако либо шрапнель, либо пуля поразила двух человек на съемочной площадке. Тяжелое ранение получила 42-летняя оператор-постановщие Галина Хатчинс, ее вертолетом доставили в больницу, однако она умерла. Погибшая женщина родилась и выросла в СССР. В последние годы она проживала в Лос-Анджелесе. В больнице оказался и 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуза, он получил ранение в ключицу. Врачи оценивают его состояние как критическое, уточняет Hollywood Reporter. Сам Болдуин не пострадал.

Шериф округа Санта-Фе подтвердил, что именно Болдуин нажал на курок во время инцидента с огнестрельным оружием. Актера уже допросили. На данный момент ему не предъявлено никаких обвинений.

Пока неясно, по ошибке ли человек, заряжавший пистолет, поместил внутрь пулю, или что-то застряло в стволе и в итоге попало в оператора-постановщика и в режиссера, отмечает издание.

На место происшествия прибыли заместители местного шерифа для расследования инцидента. Съемки вестерна приостановлены.

Меж тем в интернете появилось фото Алека Болдуина после инцидента на съемочной площадке. Актер запечатлен после допроса в офисе шерифа округа Санта-Фе.

Лос-Анджелес, Наталья Петрова

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