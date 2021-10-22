Выросшая в Заполярье украинка: кого случайно убил Алек Болдуин на съемках вестерна (ФОТО)

Кинооператор Галина Хатчинс, которую голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил на съемках фильма в США, имела гражданство Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко.

Сейчас, по его словам, Генконсульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства трагедии и «взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования», передает «Интерфакс-Украина». Украинские дипломаты также устанавливают связь с родственниками женщины, чтобы оказать необходимую помощь.

Инцидент произошел на съемках вестерна Rust («Ржавчина») на ранчо в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Продюсером ленты является Алек Болдуин, он же снимается в главной роли. Актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Ранения получили 42-летняя Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Медики на вертолете доставили женщину в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Раненого режиссера госпитализировали в критическом состоянии.

Правоохранители допросили Болдуина и отпустили его. Против актера пока не выдвинуто никаких обвинений. Съемки вестерна приостановлены.

Надо отметить, что Галина Хатчинс за день до смерти опубликовала в своем инстаграме ролик со съемочной площадки ленты «Ржавчина». На своем последнем в соцсети видео она едет на лошади по пустыне с другими участниками съемок, делая селфи.

Галина Хатчинс родилась на Украине, но выросла на советской военной базе за Полярным кругом – «в окружении оленей и атомных подводных лодок», сообщается на ее личном сайте. После окончания факультета журналистики киевского университета она работала журналистом-расследователем на съемках документальных фильмов в Европе. Затем Хатчинс переехала в США, где в 2015 году окончила Американский институт киноискусства (Лос-Анджелес). В 2019 году журнал Американского общества кинематографистов включил ее в число восходящих звезд кино. Галина Хатчинс в качестве кинооператора работала над фильмами «Дорогуша», «Дарлин», «Заклятый враг» и Blindfire.

В последние годы женщина проживала в Лос-Анджелесе. Погибшая кинооператор была замужем, у нее остался сын.

Киев, Наталья Петрова

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