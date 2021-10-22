СКР расследует смерть приморца от падения козырька подъезда

Следственный комитет в Приморском крае возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). В управляющей компании прошли обыски.

Накануне бетонная плита упала на 55-летнего мужчину в поселке Новый Надеждинского района Приморья. Медики сумели довезти пострадавшего до больницы, но там он умер от полученных травм. Следователи выяснили, что бетонный козырек рухнул во время работ по замене труб отопления.

«Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски в управляющей компании, допрашиваются свидетели, устанавливается лицо, ответственное за содержание и эксплуатацию жилого дома», – пояснили в ведомстве.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 22.10.21

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