Житель Архангельска отправится в колонию за совращение 20 девочек

Суд в Архангельске отправил 41-летнего местного жителя в колонию строгого режима за распространение порнографии и развратные действия с несовершеннолетними. В течение четырех лет он выманивал у школьниц откровенные фотографии.

Обвинение доказало, что с 2015 по 2019 год мужчина с помощью шести фейковых страниц в соцсетях знакомился с девочками 8-15 лет из разных регионов. Он переписывался с ними на сексуальные темы и выманивал откровенные фотографии, в обмен отправляя свои снимки, которые признаны порнографическими. Всего он совершил развратные действия более чем с 20 несовершеннолетними.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него денежную компенсацию в пользу каждого пострадавшего ребенка», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Как сообщал «Новый День», 42-летний житель Курганской области стал фигурантом уголовного дела за переписку в социальной сети с малолетним ребенком. Он вынудил девочку высылать ему откровенное фото, о котором узнали родители и обратились в полицию.

Архангельск, Наталья Рязанова

Архангельск. Другие новости 22.10.21

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