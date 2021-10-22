Волгоградский суд отправил работорговца в колонию на 4,5 года

Суд в Волгограде приговорил 29-летнего мужчину к 4,5 года колонии за торговлю людьми. Работорговец получал за бесправных работников от 10 до 12 тыс. рублей, рассказали в областной прокуратуре.

Обвинение доказало, что с января по июнь 2020 года подсудимый вместе с четырьмя подельниками под видом полицейского забирал людей с улиц и вокзалов, выбирая бездомных или пьяниц. У граждан отбирали документы, мобильные телефоны и за деньги отдавали фермерам из Волгоградской или Астраханской областей, Калмыкии.

Этому члену банды вменили продажу четырех мужчин и трех женщин в возрасте от 40 до 55 лет.

По данным СКР, банда действовала с 2016 года, но этот мужчина присоединился к ним в 2020 году. Он заключил с прокуратурой сделку, и суд рассмотрел его дело отдельно от соучастников. Приговором ему назначено наказание в 4,5 года в колонии строгого режима.

Волгоград, Наталья Рязанова

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