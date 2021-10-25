Несколько дней без взрослых и еда по веревке: в Братске мать бросила четверых детей в запертой квартире

В Иркутской области полицейские спасли четверых запертых в квартире малолетних детей. Мальчики в возрасте от одного года до десяти лет несколько дней провели одни. Местная жительница передавала детям продукты по спущенной из окна веревки, сообщает региональный полицейский главк. Нерадивую мать пока найти не удалось.

Инцидент произошел в поселке Осиновка Падунского района города Братска. В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что детям, находившимся в одной из квартир многоэтажного жилого дома, требуется помощь.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что дверь квартиры заперта. «Дети через дверь пояснили, что несколько дней назад их мама ушла и с тех пор они находятся одни», – говорится в сообщении.

Правоохранители при помощи лестницы пожарной машины забрались в квартиру на третьем этаже, вынесли детей и передали их медикам для осмотра.

Личность матери, которая оставила детей одних, уже установлена. Женщина находится на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают причины, по которым дети остались без присмотра взрослых.

Проверки по данному факту проводят прокуратура и Следственный комитет. По информации регионального управления СКР, семья состоит на профилактических учетах как неблагополучная. Дети после осмотра врачей помещены в реабилитационный центр. Сейчас правоохранители ищут горе-мать. Женщине грозит уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

«В рамках доследственной проверки действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики, а также действиям женщины, оставившей детей в опасности, будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении СУ СКР по региону. Чиновников могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Халатность».

Братск, Наталья Петрова

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