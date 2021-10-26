В Сибири задержали многодетную мать, оставившую детей на несколько дней одних в квартире

В Иркутской области правоохранители задержали многодетную мать, оставившую четверых детей одних запертыми в квартире на несколько дней. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Вечером 25 октября полицейские установили местоположение 31-летней женщины и задержали ее. В настоящее время она помещена в изолятор временного содержания.

По данным областного полицейского главка, нерадивая мать находилась у знакомой. Сотрудники полиции доставили ее в Следственный комитет.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: «Оставление в опасности» (ст. 125) и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» (ст.156).

По версии следствия, 21 октября женщина оставила своих четверых детей в возрасте от года до 10 лет одних в квартире в поселке Осиновка Падунского района города Братска, а сама ушла к друзьям распивать спиртные напитки.

Правоохранители 24 октября при помощи пожарной лестницы вызволили детей из квартиры. После медосмотра их поместили в реабилитационный центр. Известно, что их мать находится на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Спасти детей удалось благодаря местной жительнице, которая обратилась в полицию после того, как увидела, что еще одна из местных жительниц передавала детям продукты питания по спущенной ими из окна веревки.

Иркутск, Наталья Петрова

Иркутск. Другие новости 26.10.21

Отец девочки, раненной химмашевским стрелком: «Ходит она плохо» (ФОТО). / В Новосибирске охранник магазина попал под уголовку за нападение на школьника. / Ставрополец получил от государства 700 тысяч за липовую инвалидность. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»