Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью» в Волгодонске

В Волгодонске автобус столкнулся с пассажирской «Газелью», сообщили в УМВД по Ростовской области. В итоге восемь человек получили различные травмы.

Авария случилась днем на улице Морской. Автобус с восемью пассажирами врезался в «Газель», в салоне которой находились 13 человек. Двое пассажиров увезли в больницу с места ДТП, еще шестерых пострадавших осматривали медики для определения тяжести травм.

По предварительной информации, автобус отправился из Волгодонска и вез пассажиров в Геленджик. Его 49-летний водитель сделал небезопасный разворот и столкнулся с «Газелью».

Напомним, девять человек получили разные травмы, четверо доставлены в больницу после столкновения автобуса с большегрузом на трассе Краснодар-Кропоткин. Автобус вез 46студентов на фестиваль в город Судак.

Волгодонск, Наталья Рязанова

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