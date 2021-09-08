Девять человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

На Кубани автобус со студентами столкнулся с большегрузом на трассе и съехал в кювет. Девять человек получили разные травмы, четверо доставлены в больницу, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария случилась на 133-м км трассы Краснодар-Кропоткин, когда автобус вез студентов на фестиваль в город Судак. В салоне находились 46 пассажиров.

«Автобус выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом. Водитель автобуса не выдержал безопасный интервал до транспорта, движущегося во встречном направлении», – рассказали в ведомстве.

В результате автобус съехал в кювет. Никто не погиб. Водитель получил тяжелые травмы, двое юношей и девушка доставлены в больницу с повреждениями легкой и средней тяжести. Еще пятерым пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

Напомним, один человек погиб, один пострадал в ДТП с рейсовым автобусом и иномаркой в Подмосковье. Иномарка без проверки пошла на обгон и врезалась в рейсовый автобус.

Краснодар, Наталья Рязанова

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