Под Ногинском иномарку смяло при столкновении с автобусом

Один человек погиб в ДТП с рейсовым автобусом и иномаркой в Ногинском районе Подмосковья. Еще один оказался в больнице после неудачного обгона, рассказали в областном управлении МВД.

Автомобили столкнулись около 08:30 часов 3 сентября на трассе в районе деревни Гаврилово. Водитель Skoda не проверил дорогу и пошел на обгон. На встречной полосе иномарка врезалась в рейсовый автобус.

В итоге пассажир иномарки погиб на месте, а сам лихач доставлен в больницу с травмами. Его с трудом достали и з смятой машины. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Как сообщал «Новый День», два водителя погибли в массовом ДТП в Кемеровской области. Один из них пошел на обгон, но на встречке столкнулся с двумя машинами, и водитель одной из них погиб.

Ногинск, Наталья Рязанова

Ногинск. Другие новости 03.09.21

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