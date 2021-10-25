Иркутянин получил 9 млн рублей по пяти кредитам и отдал мошенникам

Мошенники выманили у жителя Иркутска более девяти миллионов рублей. 58-летний мужчина взял пять кредитов в разных банках, веря, что помогает полиции поймать преступников, сообщили в пресс-службе главка МВД по Иркутской области.

Злоумышленница позвонила иркутянину и представилась сотрудницей банка. По ее словам, неизвестные оформили несколько заявок на кредиты в разных банках на имя потерпевшего. Аннулировать заявки можно, только по-настоящему оформив кредиты на указанные суммы. Деньги от кредитов должны были храниться на «безопасном» счете.

Второй звонок поступил от мнимого сотрудника полиции, который попросил иркутянина помочь в поимке мошенников, которые якобы выбрали его своей жертвой. Злоумышленники использовали подменный номер, который повторял настоящий контакт отдела полиции.

«Потерпевший в течение недели оформил пять кредитов в размере более девяти миллионов рублей и через терминал перевел эти средства на якобы зарезервированный счет. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – рассказали в МВД.

По данным полиции, с начала года в Приангарье дистанционным способом совершено 2700 мошенничеств. Общий ущерб от действий мошенников за девять месяцев составил более 521 млн рублей.

Напомним, телефонные мошенники теперь подключают к разговору робота, чтобы разговорить россиян. Гражданам предлагают ответить на несколько вопросов с использованием тонового набора, но разговор все равно переключается на мошенника.

Иркутск, Наталья Рязанова

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