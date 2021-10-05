Мошенники придумали уловку с тональным набором для обмана граждан

Телефонные мошенники начали активно использовать новую уловку, чтобы разговорить россиян. Злоумышленники подключают к разговору робота и просят граждан использовать тоновый набор, после чего собеседник попадает на мошенника.

Россиян просят поучаствовать в опросе и обозначить согласие нажатием клавиши в тоновом режиме. По другой схеме гражданина предупреждают о смене номера телефона, привязанного к карте. Мошенники угрожают, что при смене номера доступ к банковской карте окажется у другого человека, а телефон владельца якобы будет заблокирован.

После нажатия кнопки телефона звонок переводят на «технического эксперта». Этот мнимый специалист с помощью методов социальной инженерии выманивает у граждан сведения для получения доступа к их счетам.

«Технически сделать что-то с самим девайсом просто после нажатия нельзя. Человеку звонит робот и говорит, что якобы его номер был изменен. Если человек этого не делал, его просили нажать «Один». Далее человека соединяли непосредственно с мошенником», рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов в беседе c РИА «Новости».

Напомним, всего за три недели работы платформы «Мошеловка» поступило несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники начинают разговор с новости о крупном переводе средств, перевыпуске карты или подачи кредитной заявки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.10.21

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