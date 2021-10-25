В Барнауле врач попался на продаже поддельных справок о прививках

Полиция в Барнауле задержала врача за мелкое взяточничество и возбудила четыре уголовных дела. В обмен на деньги сотрудник больницы вносил в систему данные о прививках от коронавируса, которые фактически не были сделаны.

«Врач-терапевт вносил в базу данных поликлиники заведомо ложные сведения о вакцинации против Covid-19. Фиктивные данные попадали в государственную информационную систему, и на их основании гражданам выдавались сертификаты о вакцинации», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полиция раскрыла четыре эпизода получения взяток и возбудила четыре уголовных дела по статье 291.2 УК РФ. Дознаватели выясняют, не было ли других случаев получения поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19.

Ранее жительница Междуреченска в Кемеровской области пожаловалась в полицию на нечестного на руку продавца поддельных сертификатов о вакцинации. 62-летняя женщина отдала незнакомцу 2,8 тыс. рублей, но сертификата не дождалась – и пошла в полицию.

Барнаул, Наталья Рязанова

Барнаул. Другие новости 25.10.21

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