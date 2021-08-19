российское информационное агентство 18+

Истории и расследования. РИА Новый День.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 августа 2021, 15:12 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Женщина пожаловалась в полицию на мошенника, не продавшего ей фейковый сертификат о вакцинации

Жительница города Междуреченска Кемеровской области обратилась в полицию и заявила, что стала жертвой мошенника. Она отдала деньги неизвестному, который пообещал передать ей поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса.

Как сообщили в региональном главке МВД, 62-летняя женщина обратилась в полицию и сообщила, что у нее похитили 2,8 тысячи рублей. Это сделал мошенник, предлагавший фальшивые сертификаты о прививке от Covid-19.

«Поверив собеседнику, горожанка перевела на указанный номер телефона 2 800 рублей. Сразу после этого продавец заблокировал заявительницу и перестал отвечать на сообщения. Осознав, что стала жертвой мошенника, она обратилась в полицию», – рассказали правоохранители.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, в отношении самой заявительницы проводится проверка по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков).

Кемерово, Зоя Осколкова

Кемерово. Другие новости 19.08.21

В Курганскую область поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт». / В России снова выявили более 21 тысячи новых больных Covid-19. / На Среднем Урале от ковида за сутки умерли 32 пациента. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Ученый объяснил появление вакцины от коронавируса раньше лекарства

Британские пабы оказались под угрозой закрытия из-за дефицита пива

Медики Парагвая оценили эффективность вакцины «Спутник Лайт»

Папа Римский назвал вакцинацию от коронавируса «актом любви»

В Роспотребнадзоре дали прогноз, когда Covid-19 станет сезонной ОРВИ

Новая Зеландия ввела всеобщий локдаун из-за одного зараженного коронавирусом

Коронавирусом можно заболеть десять раз за год

Сербия готова к новой прививочной кампании

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Пандемия коронавируса, Россия, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,