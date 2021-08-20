В США изъяли три тысячи фейковых сертификатов о вакцинации из Китая

Американские пограничники изъяли три тысячи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Документы прибыли из Китая. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Липовые сертификаты обнаружили сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США в порту Анкориджа на Аляске. Всего найдено около 150 посылок, отправленных одним и тем же человеком из КНР. В каждом отправлении находилось несколько поддельных карточек, около 20-25 штук.

По документам сразу было видно, что они поддельные из-за низкого качества печати. Дизайн карточек повторял тот, который есть у сертификатов Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Такие справки выдаются медицинским работникам, после того как они прошли вакцинацию от коронавируса.

Ранее в США задержали фармацевта, продавшего более ста подлинных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Он брал по 10 долларов за каждый бланк. В результате мужчина может лишиться свободы на срок до 120 лет.

Джуно, Зоя Осколкова

Джуно. Другие новости 19.08.21

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