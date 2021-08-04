Жительница Камчатки попалась на продаже фейковых сертификатов о прививке

Жительница Петропавловска-Камчатского через интернет продавала поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Она размещала объявления в соцсетях – так на нее и вышла полиция.

Сотрудники провели проверочную закупку, представившись покупателем. На встрече 28-летнюю женщину задержали, а у нее в машине нашли еще два готовых фейковых сертификата от прививках. За каждый бизнесвумен просила 3,5 тыс. рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов», – рассказали в краевом УМВД.

Подозреваемую отпустили домой под подписку о невыезде. За подделку документов ей грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», Роскомнадзор с начала года заблокировал 976 сайтов и страниц с предложениями купить поддельный сертификат о прививке от Covid-19. Из них 934 – в июле.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 04.08.21

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