РКН в июле заблокировал почти тысячу сайтов с фейковыми сертификатами о прививках

Роскомнадзор с начала года заблокировал 976 сайтов и страниц, предлагавших купить поддельный сертификат о прививке от коронавируса. Доступ к большей их части был закрыт именно в июле, рассказали в ведомстве.

«В июле – 934, в июне – 29, в мае – 7, в апреле – 5, в марте – 1», – цитируют представителя РКН «Известия».

В ведомстве напомнили, что с апреля власти ввели уголовную ответственность за распространение фейков, которые привели к тяжким последствиям. Правонарушителя могут оштрафовать на 300-700 тыс. рублей, а в случае вреда здоровью гражданина – до 1,5 млн рублей.

Если в результате фейка человек умер, нарушителю грозит не только штраф от 1,5 млн до 2 млн рублей, но и лишение свободы на срок до пяти лет.

Как сообщал «Новый День», случаи подделки сертификатов вакцинации встречаются почти в каждом регионе. В одной только Москве с начала года изъято более 700 поддельных документов о прививке от коронавируса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.07.21

Депутат подарил больнице автомобиль, чтобы врачи ездили на вызовы (ФОТО). / Фасад УрГЭУ стал объектом стрит-арта площадью 400 квадратных метров (ВИДЕО). / Жители южноуральского поселка, годами ждущего газ, просят губернатора Текслера не сбегать за границу, а приехать к ним и вернуть деньги. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»