В Абакане школьник застрелил соседского малыша из ружья отца

Школьник похвастался отцовским ружьем перед малолетним соседом и случайно выстрелил. Два месяца врачи боролись за жизнь малыша, но ребенок умер. Отец школьника стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент случился 20 августа в Усть-Абаканском районе. Школьник пригласил в гости соседского ребенка и повел в сарай, где висела пневматическая винтовка. Отец семейства купил ее в начале лета и хранил в открытом для всех членов семьи помещении.

«Сын подозреваемого снял со стены винтовку и стал рассматривать, в результате чего произошел выстрел в сторону, где находился младший мальчик. С ранением в области головы ребенка доставили в «Абаканскую межрайонную больницу». Несмотря на проводимую терапию, он скончался 20 октября», – пояснили в СКР.

После происшествия следователи возбудили в отношении 43-летнего отца школьника уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). теперь решается вопрос о переквалификации действий мужчины на ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщал «Новый День», в марте подобный инцидент случился в Ростовской области: 12-летний мальчик случайно застрелил друга из ружья. Школьник украл у отца ключи от сейфа, где хранилось охотничье ружье и взял оружие, чтобы поиграть.

Абакан, Наталья Рязанова

Абакан. Другие новости 26.10.21

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