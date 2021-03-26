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Пятница, 26 марта 2021, 14:19 мск

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12-летний мальчик случайно застрелил друга из отцовского ружья

В Ростовской области 12-летний мальчик случайно выстрелил в друга из ружья. От полученного ранения ребенок скончался на месте.

Трагедия произошла в селе Алексеевка Октябрьского района. По данным местных СМИ, мальчик украл у отца ключи от сейфа, где хранилось охотничье ружье «Сайга 12с».

Во время игры школьник направил оружие на друга и выстрелил. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть мальчика.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». «В настоящее время проводятся следственные действия, назначено проведение необходимых экспертиз, допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сообщили в региональном управлении СКР.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 26.03.21

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