Ставрополец получил от государства 700 тысяч за липовую инвалидность

Житель села Родниковское на Ставрополье по липовой справке получил выплаты на 700 тыс. рублей. Его обман раскрылся, и ставрополец стал фигурантом уголовного дела.

Мужчина заявил, что является инвалидом второй группы по общему заболеванию бессрочно, и представил соответствующую справку. Он получал выплаты от государства, общая сумма которых достигла 700 тыс. рублей.

Но при проверке выяснилось, что в результате обследования у подозреваемого не нашли заболеваний, которые были бы основанием для признания инвалидом. Ситуацией заинтересовалась полиция, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, передает ГТРК «Ставрополье».

Напомним, жительница Ростова-на-Дону незаконно получила и потратила 453 тыс. рублей материнского капитала. Она принесла в Пенсионный фонд поддельные документы о том, что якобы родила второго ребенка.

Ставрополь, Наталья Рязанова

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