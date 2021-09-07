Ростовчанка получила маткапитал по поддельным документам

Жительница Ростова-на-Дону незаконно получила и потратила материнский капитал. Теперь ее дело передано в суд, рассказали в прокуратуре Ростовской области.

Для совершения мошенничества 45-летняя женщина действовала в сговоре с другим лицом, которое стало фигурантом отдельного дела. Ростовчанка принесла в Пенсионный фонд поддельные документы о том, что якобы родила второго ребенка.

Сотрудники выдали ей сертификат на 453 тыс. рублей. Женщина потратила деньги по своему усмотрению, но попалась полиции. Прокурор подписал обвинительное заключение по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Как сообщал «Новый День», жительница Омской области в 2014 году оформила в ЗАГСе свидетельство о рождении двух детей, которых у нее не было. По этому документу она получила различные выплаты на 570 тыс. рублей и 453 026 рублей маткапитала.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 07.09.21

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