В Новосибирске охранник магазина попал под уголовку за нападение на школьника

Следственный комитет в Новосибирске возбудил уголовное дело в отношении охранника магазина, который принял школьника за вора и ударил его. Удар пришелся на место едва зажившего перелома позвоночника.

Напомним, родители школьника рассказали о происшествии в соцсети. По их словам, мальчик выбирал газировку и долго ходил между полок в магазине. Охранник заподозрил его в краже и двигался по пятам за ребенком, а потом схватил за руки и ударил между лопаток.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека в отношении малолетнего)», – рассказали в управлении СКР по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что ход и результаты доследственной проверки находились на контроле в центральном аппарате СКР по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 26.10.21

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