Ветераны пожалуются на Моргенштерна за заявление о Дне Победы

Рэпер Алишер Моргенштерн заявил, что не понимает смысла ежегодного празднования Дня Победы. Высказывание вызвало волну возмущения в обществе, а ветераны ВОВ готовят обращение в правоохранительные органы.

«Я не понимаю праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Наверное, гордиться больше нечем. Из года в год тратятся на это миллионы», – сказал артист в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Движение «Ветераны России» увидело в этом заявлении оскорбление исторического наследия и признак, что артист «не помнит благодаря кому и чему живет на земле». Председатель Ильдар Резяпов предложил применить к Моргенштерну альтернативное наказание в виде порки.

«Мы обязательно напишем обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет, здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия. Как говорят казаки, его нужно пороть, потому что привлечь его к ответственности будет очень сложно: он скажет, что это его субъективное мнение», – цитирует Резяпова «Подъем!»

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на заявление рэпера более резко, сравнив Моргенштерна с фашистами. По мнению политика, слова артиста только подтвердили его низкие умственные способности.

«Такие «лидеры» общественного мнения являются просто хрюкающими животными. Этого негодяя после таких слов нужно заблокировать в стране совсем. Он должен понять, что страна, которая победила в войне, умеет защищать память тех, кто победил. Сейчас же Моргенштерн выступил как фашист», – возмутился Милонов в разговоре с NEWS.ru.

Москва, Наталья Рязанова

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