Ростовчанин надругался над школьницей и попался СКР

Житель Батайска в Ростовской области задержан за изнасилование школьницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), сообщили в ведомстве.

По версии следствия, днем 25 октября ростовчанин надругался над младшеклассницей. Это произошло около нежилых помещений на окраине Батайска. Следователи не уточняют, мужчина заманил туда девочку или поджидал подходящую жертву на месте.

«Подозреваемый задержан. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления», – рассказали в региональном управлении СКР.

Как сообщал «Новый День», полиция Астрахани задержала подозреваемого в изнасиловании школьницы в Волгограде. Выяснилось, что подозреваемый ранее сбежал из колонии, а после происшествия с девочкой его объявили в розыск.

Батайск, Наталья Рязанова

Батайск. Другие новости 26.10.21

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