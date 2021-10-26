Экс-замглавы Главного управления экономической безопасности МВД стал жертвой жестокой расправы

Бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности МВД России Андрея Новосельцева убили в Новой Москве.

Тело высокопоставленного правоохранителя в отставке обнаружили в бане на частном участке садового товарищества «Родник-1», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Труп с ножевыми ранениями и следами от побоев нашла дочь Новосельцева, уточняет РИА «Новости». Возбуждено дело об убийстве. На месте работает оперативно-следственная группа.

По данным телеграм-канала «112», следствие рассматривает две версии расправы с полковником милиции в отставке – месть и ограбление. Подозреваемых в деле пока нет.

Надо отметить, что Новосельцев в 2002 году был привлечен к расследованию экономических мотивов убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. В итоге резонансное преступление было раскрыто, убийц по приговору суда отправили в места лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

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