Взрыв прогремел в жилом доме в Бурятии

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ. В результате ЧП в одной из квартир обрушилась стена, и выбило окна в комнате, сообщает телеграм-канал «Тивиком News». В другой комнате повреждена смежная стена.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Московской. В управлении МЧС РФ по Бурятии подтвердили факт происшествия, отметив, что никто не пострадал. На месте работают взрывотехники МВД, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя республиканского агентства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Накануне взрывы газа произошли в пятиэтажках в Балтийске Калининградской области и подмосковном Видном. В Балтийске пострадал один из жильцов дома.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 27.10.21

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