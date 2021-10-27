Два мальчика провалились под лед под Хабаровском

Двое детей провалились под лед и погибли в поселке Горный Хабаровского края. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет – расследование по факту смерти двух человек.

Инцидент случился 26 октября на старом карьере около школы, где играли дети.

«Около 16 часов братья 10 и 6 лет были у искусственного водоема. Во время игры один ребенок выбежал на тонкий лед и провалился, ему на помощь кинулся брат и также оказался подо льдом», – рассказали в региональном управлении МЧС.

С братьями был еще один мальчик, он и побежал за помощью. Оба брата погибли, их тела водолазы достали только утром 27 октября. Прокуратура проверяет, как исполняется законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По факту гибли двух детей возбуждено уголовное дело. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельств произошедшего», – рассказали в управлении СКР по региону.

Напомним, в Забайкалье трое школьников решили прокатиться по льду на самокатах. Лед под ним провалился, и два мальчика погибли. Третьего успел вытащить на берег прохожий.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 27.10.21

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