В Саратове неизвестный насмерть сбил двух человек на переходе

Полиция Саратова ищет водителя, сбившего двух пешеходов на переходе. Неизвестный не остановился, чтобы помочь людям, а скрылся с места происшествия.

ДТП случилось около 21:50 по местному времени (20:50 мск) 26 октября на улице Чернышевского.

«Водитель, допустил наезд на двух пешеходов: мужчину и женщину (на вид 30-35 лет), которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы от полученных травм скончались на месте», – цитирует областную УГИБДД РИА «Новости».

Сотрудники МВД устанавливают личности погибших и сбившего их водителя. Автомобиль и злоумышленник объявлены в розыск.

Похожее ДТП случилось накануне и в Екатеринбурге. Неизвестный водитель сбил подростка и скрылся с места происшествия. Парень остался жив и сам обратился в больницу.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 27.10.21

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