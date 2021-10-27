Хабаровские фирмы попались на контрабанде леса на 3,2 млрд рублей

Две компании из Хабаровского края занижали стоимость вывозимого в Китай леса. Федеральная таможенная служба раскрыла махинации на общую сумму 3,2 млрд рублей, сообщили в ведомстве

С июня 2015 года по сентябрь 2019 года компании вывозили лес хвойных пород по подложным документам. Стоимость фактически проданной древесины была намного выше сумм, указанных в документах.

«В результате деятельности организованной преступной группы предметом контрабанды стали более 708 тыс. кубометров лесоматериалов. Возбуждено пять уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов)», – рассказали в ФТС.

Фигурантам дел грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Как сообщал «Новый День», учрежденная иностранцем иркутская фирма контрабандой отправила в Китай лесоматериалы на 130 млн рублей. Около 10 кубометров леса были спилены незаконно. Возбуждено уголовное дело.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 27.10.21

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