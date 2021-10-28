Девочка-подросток сбила двух человек и скрылась с места ДТП

Молодой ставрополец доверил своей несовершеннолетней девушке вести машину, и она попала в ДТП. Два человека пострадали, один оказался в больнице, а виновники скрылись с места аварии, сообщили в пресс-службе МВД по Ставропольскому краю.

Авария случилась вечером 27 октября в центре Новопавловска. В районе пешеходной зоны девочка-подросток за рулем ВАЗ-21144 не справилась с управлением. Она сбила двух девушек, одной понадобилась помощь медиков – ее доставили в больницу.

«Несмотря на произошедшее девушка не остановилась, помощи пострадавшим не оказала и продолжила движение. Личность водителя была установлена Теперь автовладельцу грозит штраф в 30 тыс. рублей за передачу права управления лицу, не имеющему прав», – рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку в отношении несовершеннолетней, совершившей наезд. К проверке привлекли родителей девочки и специалистов инспекции по делам несовершеннолетних.

Как сообщал «Новый День», пятилетний малыш с мамой пострадали в ДТП с лихачом на иномарке в Москве. подросток вел машину без водительских прав, не справился с управлением и вылетел на тротуар.

Новопавловск, Наталья Рязанова

Новопавловск. Другие новости 28.10.21

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