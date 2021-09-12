В Москве подросток без прав сбил женщину с ребенком

Пятилетний малыш с мамой пострадали в ДТП с лихачом на иномарке в Москве. Машина внезапно выскочила на тротуар и влетела в пешеходов, сообщили в пресс-службе столичного УГИБДД.

Инцидент случился около 21:40 часов на улице 2-я Владимирская. В результате пострадавшие доставлены в больницу. У ребенка нашли только ушиб брюшной полости, а вот его мать получила открытую черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» не смог справиться с управлением. Инспекторы обнаружили за рулем иномарки 17-летнего подростка, который вел машину без водительских прав.

Как сообщал «Новый День», иномарка сбила первоклассника на пешеходном переходе в Тюмени. Нарушитель пытался скрыться с места ДТП, но бдительный очевидец догнал и вернул его на место происшествия. Оказалось, водитель управлял иномаркой без прав и уже дважды привлекался за это к ответственности.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.09.21

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