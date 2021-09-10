Водитель без прав сбил первоклассника на переходе в Тюмени, пытался скрыться и предлагал «договориться»

В Тюмени на регулируемом пешеходном переходе водитель сбил первоклассника. Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, мальчик с мамой шли на зеленый сигнал светофора, когда ребенка сбил автомобиль «Лифан». Водитель уехал с места ДТП, его догнал очевидец наезда на ребенка и вернул на место инцидента.

«Пешеходы стали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, когда со стороны улицы Демьяна Бедного поехал автомобиль, я стал сигналить водителю, но он не остановился и сбил мальчика, а потом уехал, – рассказал Всеволод Новиков, – Я резко развернулся и начал погоню. Буквально через 500-700 метров его догнал, перегородил дорогу, вышел и сказал, чтобы он вернулся на место ДТП и проводил до места аварии».

У первоклассника перелом ноги, врачи наложили ему гипс, в школу мальчик пока не ходит. Первое, что сделал 20-летний водитель «Лифана», когда вернулся на место ДТП, обратился к маме ребенка с вопросом: «Может, договоримся?» и, глядя на лежащего на асфальте мальчика, добавил, что у того нет переломов.

Автоинспекторы выяснили, что права управления транспортом водитель «Лифана» не имеет, Он привлекался к административной ответственности за езду без прав в 2018 году и в мае этого года, также его наказывали на езду на автомобиле без госномеров и за незаконную тонировку. Обстоятельства ДТП выясняются.

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