В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали при столкновении трамваев

Два трамвая столкнулись на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге из-за сердечного приступа у одного из водителей. В результате пострадали 16 человек, детей среди них нет, пишут «Известия».

Авария случилась утром 28 октября. Трамваи двигались в одном направлении по маршрутам 25 и 43. По предварительным данным, у водителя случился сердечный приступ, и он не справился с управлением.

«Пострадавшим оказывается медицинская помощь, речь идет о легких травмах и ушибах. Причину случая будет выяснять специальная комиссия», – пояснили в петербургском Горэлектротрансе.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал список пострадавших на своем сайте.

Напомним, два трамвая столкнулись лоб в лоб в центре Тулы, в результате чего четыре человека доставлены в больницу с различными травмами. Специалисты разбираются в причинах ДТП.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.10.21

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