В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали при столкновении трамваев

Два трамвая столкнулись на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге из-за сердечного приступа у одного из водителей. В результате пострадали 16 человек, детей среди них нет, пишут «Известия».
Авария случилась утром 28 октября. Трамваи двигались в одном направлении по маршрутам 25 и 43. По предварительным данным, у водителя случился сердечный приступ, и он не справился с управлением.
«Пострадавшим оказывается медицинская помощь, речь идет о легких травмах и ушибах. Причину случая будет выяснять специальная комиссия», – пояснили в петербургском Горэлектротрансе.
Телеканал РЕН-ТВ опубликовал список пострадавших на своем сайте.
Напомним, два трамвая столкнулись лоб в лоб в центре Тулы, в результате чего четыре человека доставлены в больницу с различными травмами. Специалисты разбираются в причинах ДТП.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
Санкт-Петербург. Другие новости 28.10.21
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