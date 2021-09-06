Четыре человека получили травмы в лобовом столкновении трамваев в Туле

Два трамвая столкнулись лоб в лоб в центре Тулы. Четыре человека получили различные травмы и доставлены в больницу.

Кадры с места аварии очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП Тула» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что один из вагонов заметно пострадал, вероятно, из-за столкновения на скорости. На месте ДТП работают специалисты, которые должны установить причины происшествия и найти виновника.

Горожане в соцсетях бурно обсуждают происшествие, удивляясь, как оно могло случиться. Часть пользователей соцсети даже высказались за отмену в городе такого вида транспорта как трамваи.

Как сообщал «Новый День», в Казани трамвай сошел с рельсов и столкнулся с грузовой «Газелью». Водитель автомобиля в состоянии средней тяжести доставлен в больницу.

Тула, Наталья Рязанова

Тула. Другие новости 06.09.21

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