СКР в Красноярске разыскивает мужчину за грабеж и изнасилование школьницы

В Красноярске мужчина ограбил и изнасиловал школьницу, оглушив камнем по голове. Следователи объявили его в федеральный розыск, рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 37-летний подозреваемый совершил преступления днем 26 октября. Недалеко от жилого дома он несколько раз ударил девочку-подростка камнем по голове, отобрал у нее сотовый телефон, а потом надругался, угрожая ножом.

«Совершив преступление, мужчина скрылся. Установлена личность подозреваемого, он объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ», – пояснили в ведомстве.

Под подозрение попал Бакыт Чокоев. СКР попросил граждан помочь в розыске подозреваемого и гарантировал конфиденциальность позвонившим.

Ранее подозреваемый в изнасиловании школьницы в Волгограде был объявлен в розыск и задержан в Астрахани. Полиция установила, что Дмитрий Милохов сбежал из колонии-поселения, а в Астрахани совершил еще одно изнасилование.

Красноярск, Наталья Рязанова

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