Два человека погибли, трое детей оказались в больнице после пожара в Якутии

Мужчина и женщина погибли в результате пожара в двухэтажном доме в якутском селе Верхневилюйск. Трое малолетних детей доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

Пожар случился в одной из квартир в ночь на 29 октября. Уже через три минуты после вызова пожарные были на месте. В квартире был сильный огонь и очень много дыма.

«В ходе разведки обнаружены один погибший, 1999 года рождения, и четверо пострадавших, в том числе три ребенка четырех, пяти и девяти лет. Женщина 1990 года рождения скончалась, не приходя в сознание», – рассказали в МЧС.

По данным прокуратуры, причиной смерти взрослых стало отравление угарным газом. Предварительно, пожар случился из-за нарушения правил использования электрических устройств.

Сотрудники МЧС и Следственного комитета проверяют обстоятельства случившегося. К проверке подключилась прокуратура республики, они оценят, как соблюдались нормы пожарной безопасности, причины и условия гибели людей, причинения вреда детям.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева в Верхневилюйск отправились глава регионального правительства Андрей Тарасенко, и.о. министра здравоохранения Елена Афанасьева и бригада врачей. Глава региона поручил оказать пострадавшим и их семье необходимую помощь, сообщили в республиканском оперштабе.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 7 октября в якутском поселке Сангар случился пожар в жилом доме. Пожарные спасли из горящего дома женщину и двух ее детей, но позже все трое умерли.

Якутск, Наталья Рязанова

Якутск. Другие новости 29.10.21

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