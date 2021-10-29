Глава магаданских приставов подпал под суд за отъем премий подчиненных

Следователи передали в суд уголовное дело бывшего начальника управления службы судебных приставов по Магаданской области. Прокуратура утвердила обвинение в крупных хищениях с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с мая 2019 года по апрель 2021-го обвиняемый заставлял сотрудников регионального управления ФССП, которым руководил, отдавать ему премии. Пользуясь служебным положением и оказывая морально-психологическое давление на подчиненных, обвиняемый получил чужих премий более чем на 470 тыс. рублей.

«Противоправная деятельность пресечена УФСБ России по Магаданской области. Прокуратура Магаданской области утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу», – рассказали в прокуратуре.

Напомним, глава отдела МВД в Бикинском районе Хабаровского края попался на том, что забирал у подчиненных часть выплаченных им премий. С июня по декабрь 2020 года он выманил у сотрудников 120 тыс. рублей и стал фигурантом уголовного дела.

Магадан, Наталья Рязанова

Магадан. Другие новости 29.10.21

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