российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 октября 2021, 11:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Бывший замначальника штаба ВДВ Анатолий Белянин совершил суицид

В подмосковной Ивантеевке покончил с собой бывший первый замначальника штаба Воздушно-десантных войск, генерал-майор в отставке Анатолий Белянин. Тело отставного военачальника было обнаружено в его квартире, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Белянин тяжело болел в последнее время. По данным РЕН ТВ, генерал мог пойти на самоубийства «из-за страха перед панкреатитом, которым страдал последние годы».

По факту суицида правоохранители проводят проверку.

В 1990-е Анатолий Белянин проходил свидетелем по громкому делу об убийстве журналиста «Московского Комсомольца» Дмитрия Холодова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.21

Мошенницы под видом переписчиц похитили у двух бабушек полмиллиона рублей. / Россиян предупредили о схемах обмана в WhatsApp. / Жертв заманивают онлайн-игрой: ЦБ обнаружил новый тип финансовых пирамид. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,