Бывший замначальника штаба ВДВ Анатолий Белянин совершил суицид

В подмосковной Ивантеевке покончил с собой бывший первый замначальника штаба Воздушно-десантных войск, генерал-майор в отставке Анатолий Белянин. Тело отставного военачальника было обнаружено в его квартире, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Белянин тяжело болел в последнее время. По данным РЕН ТВ, генерал мог пойти на самоубийства «из-за страха перед панкреатитом, которым страдал последние годы».

По факту суицида правоохранители проводят проверку.

В 1990-е Анатолий Белянин проходил свидетелем по громкому делу об убийстве журналиста «Московского Комсомольца» Дмитрия Холодова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.10.21

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