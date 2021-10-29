В Башкирии педофил задержан за насилие над младшеклассницей

Правоохранители в Башкирии две недели искали подозреваемого в насилии над школьницей. Теперь 57-летний мужчина задержан, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«Задержан 57-летний житель Белебеевского района. С задержанным проводятся первоначальные следственные действия», – сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 14 октября в Буздякском районе мужчина на своем автомобиле «Лада Ларгус» подвез двух школьников до дома. Он взял в салон мальчика и девочку, учащихся в младших классах. Первым домой отвезли мальчика, а когда он вышел из машины, мужчина предложил школьнице «порулить».

Он надругался над девочкой прямо в машине, после чего высадил ее и скрылся. Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения, узнали приметы подозреваемого и установили его личность. Его нашли в Чишминском районе.

«Подозреваемый сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СКР. В отношении него возбуждено дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, и мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее детского тренера по кикбоксингу объявили в розыск по подозрению в изнасиловании 14-летней воспитанницы. Родители девочки обратились в полицию после рассказа дочери о надругательстве.

Уфа, Наталья Рязанова

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