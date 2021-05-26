Детский тренер в Башкирии изнасиловал воспитанницу и сбежал

В Башкирии тренера по кикбоксингу объявили в розыск по подозрению в изнасиловании 14-летней воспитанницы. Школьница рассказала о сексуальном надругательстве родителям, те обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и совместно с сотрудниками полиции ведут розыск подозреваемого. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 18 мая этого года 33-летний тренер секции кикбоксинга в городе Ишимбае изнасиловал несовершеннолетнюю воспитанницу в своем кабинете.

В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Руководство регионального управления СКР взяло под контроль расследование этого уголовного дела.

Уфа, Наталья Петрова

Уфа. Другие новости 26.05.21

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