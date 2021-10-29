Жительница Орла попала под суд за истязание маленького сына

Молодая жительница Орла более полугода истязала своего двухлетнего сына якобы в воспитательных целях. Следователи передали в суд ее дело об истязании и ненадлежащем исполнение родительских обязанностей, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По версии обвинения, с ноября 2020 года по июнь 2021-го 22-летняя женщина часто выпивала и переезжала с одной съемной квартиры на другую в месте с двухлетним сыном. При этом мать систематически била и истязала малыша под предлогом воспитания.

Видеозапись того, как женщина трясет и бросает на пол плачущего ребенка попали в соцсеть. Кадры вызвали волну возмущения у пользователей и заинтересовали правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ, женщину ограничили в родительских правах, а мальчика забрали в соцучреждение.

«Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело по существу будет рассмотрено Заводским районным судом Орла», – пояснили в прокуратуре Орловской области.

Орел, Наталья Рязанова

Орел. Другие новости 29.10.21

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