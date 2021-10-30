Пропавшую в Подмосковье девочку спасли от педофила, благодаря умным часам

В Подмосковье восьмилетнюю девочку, которую увел педофил, нашли по умным часам.

Ребенок пропал в поселке Купавушка. Девочка ушла гулять в 8 часов вечера, однако домой в назначенное время не вернулась, сообщает телеграм-канал Baza. Родители обратились за помощью к спасателям, сообщив, что дочь носит умные часы.

Спасатели по гаджету вычислили ее геолокацию и впоследствии обнаружили девочку в бане в компании с незнакомцем. Извращенца задержали и передали сотрудникам полиции. Ребенок доставлен в больницу Долгопрудного.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.10.21

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