В Туве убиты две девочки-сестры, подозреваемого уже поймали

Две девочки, сестры 9 и 14 лет, убиты в столице Тувы Кызыле, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении преступления.
По данным ведомства, двух девочек с множественными травмами нашли около пяти часов утра у дома № 37/3 по улице Лопсанчапа. Девятилетняя девочка умерла на месте происшествия, 14-летняя – позже в больнице. По факту убийства двух малолетних возбуждено уголовное дело по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
По подозрению в убийстве детей задержан ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва. Подозреваемый привлекался к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ, отметили в СКР.
В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия.
Кызыл, Наталья Петрова
Кызыл. Другие новости 31.10.21
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